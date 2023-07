In Heilbronn hat am Wochenende zum ersten Mal das KI-Festival stattgefunden, veranstaltet von der Programmierschule 42 Heilbronn und dem KI-Bundesverband. Die Veranstalter zeigten sich mit der Premiere zufrieden. Von Freitag bis Sonntag kamen rund 2.000 Menschen in den Zukunftspark Wohlgelegen und informierten sich über künstliche Intelligenz, genossen Live-Musik, ein Beachvolleyball-Turnier und das Ambiente am Neckar. Neben DJs und Bands standen auch verschiedene Rednerinnen und Redner mit Vorträgen rund um das Thema KI auf der Bühne. Man habe einen Berührungspunkt mit dem Thema für Experten, aber auch für Laien schaffen wollen, so Thomas Bornheim, einer der Veranstalter. Das sei gut gelungen.