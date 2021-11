Starker Besucherandrang in der Experimenta

Das Heilbronner Wissenschaftszentrum "Experimenta" hat zwei Wochen nach seiner Wiedereröffnung auf den starken Besucherandrang reagiert. Die Besucherzahl war zunächst vorsorglich auf 300 pro Tag begrenzt, so Experimenta-Chef Wolfgang Hansch. Schon nach einer Woche musste die Kapazitätsgrenze um 100 erhöht werden. Man denke darüber nach, in Abhängigkeit von der Pandemiesituation, die Grenzen weiter nach oben zu verschieben, heißt es. "Das hört sich erstmal wenig an, weil wir vor der Pandemie natürlich ganz andere Zahlen gewöhnt waren. Aber ich glaube, auch die Besucherinnen und Besucher müssen sich an die neue Situation erst mal gewöhnen", sagte der Experimenta-Chef. Er ist sicher, dass die Besucherzahl stetig ansteigen und im Herbst wieder an die Besucherzahlen wie vor der Pandemie angeknüpft werden könne. Derzeit ist eine Anmeldung nur online möglich.