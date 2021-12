Viele Rückmeldungen zur Neugestaltung des Gänsmarkts

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) haben sich über 600 Menschen zu den Plänen für eine Neugestaltung des Gänsmarktes geäußert. Diesen will die Stadt im kommenden Jahr für eine halbe Million Euro umbauen. Die Stadt hatte auf ihrer Homepage verschiedene Entwürfe vorgestellt und um die Meinung der Bürgerinnen und Bürger gebeten. Dabei ging es zum Beispiel um eine mögliche Versetzung des Kiliansbrunnens. Außerdem sollen die zerfurchten Straßen, am mittlerweile autofreien Platz, saniert werden. Stadtbaudirektor Bernd Straub kündigte an, dass der Gemeinderat die Ergebnisse der Umfrage Anfang des neuen Jahres diskutieren will. Anschließend soll eine Beschlussvorlage erarbeitet werden.