Dreharbeiten zu einem Rap-Video haben am Donnerstag in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein junger Mann hatte auf einem geschlossenen Sportplatz mit einer Softairwaffe in die Luft geschossen, während ein zweiter das Geschehen filmte. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Softairwaffe wurde sichergestellt, die Männer wegen Hausfriedensbruch angezeigt.