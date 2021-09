Wegen Corona: VHS Unterland mit reduziertem Programm

per Mail teilen

Die Volkshochschule (VHS) Unterland hat am Donnerstag ihr neues Programm für das kommende Semester vorgestellt. Die Zahl der Kurse wurde wegen der Corona-Pandemie reduziert, auch fehlt ein Semester-Motto. Direktorin Loana Huth teilte dem SWR mir, dass auch die Volkshochschule von der Pandemie betroffen ist. Deshalb gebe es ein etwas schlankeres Programm in der Hoffnung, dass die Kurse dann auch tatsächlich laufen könnten. Die VHS habe dieses Semster verstärkt in den einzelnen Programmbereichen auf Schwerpunkte gesetzt, zum Beispiel auf den Bereich Nachhaltigkeit, Russland und Verbraucherbildung.