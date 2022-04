per Mail teilen

Die Volkshochschule Heilbronn will jetzt einen Sprachkurs speziell für Menschen anbieten, die Geflüchteten aus der Ukraine helfen. Dabei handelt es sich um einen Crash-Kurs in Ukrainisch, sagte VHS-Leiter Peter Hawighorst dem SWR. Es gehe darum, dass erste Sprachmittel für die deutschen Helferinnen und Helfer vermittelt werden, damit diese ein paar ukrainische Redewendungen kennenlernen. Außerdem sollen interkulturelle Kenntnisse über die ukrainische Nationalität vermittelt werden, so Hawighorst, "damit sie einfach auf die Bedürfnisse der geflüchteten Menschen besser eingehen können." Der Crash-Kurs soll nach Ostern beginnen.