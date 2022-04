VHS bietet Kurse für Ukrainer an

Die Volkshochschule Heilbronn bietet Geflüchteten Deutschkurse an. Ukrainern soll damit eine schnellere Integration ermöglicht werden. Ähnliche Angebote gibt es auch im Kreis. Aktuell sind in Heilbronn etwa 60 Menschen angemeldet, sagt Peter Hawighorst, Leiter der VHS Heilbronn. Er gehe jedoch davon aus, da in Heilbronn mehrere hundert Geflüchtete aus der Ukraine angekommen sind, dass sich der Bedarf in den nächsten Wochen noch steigern werde. Passend zur Nachfrage werde man dann auch weitere Angebote aufbauen. Geflüchtete können die Basiskurse als Übergang zum Integrationskurs nutzen, der Basiskurs dauert in Heilbronn zwei Monate.