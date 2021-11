VGH räumt Klagerecht im Streit um Putenzucht ein

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat im Streit um eine Putenhaltung in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) Tierschützern jetzt ein Verbandsklagerecht eingeräumt. In dem Zwischenurteil stellt das Gericht fest, dass die Tierschützer ein anerkannter Tierschutzverein sind. Der Verwaltungsgerichtshof bejaht damit die Zulässigkeit der Klage. Der Verein will das Veterinäramt des Kreises Schwäbisch Hall verpflichten lassen, dem Geflügelhof die Putenhaltung zu untersagen. In der Sache will das Gericht ein Sachverständigengutachten einholen, welches sich mit Haltungsbedingungen der Puten in dem Betrieb auseinandersetzt. Die Tierschützer werfen der Behörde vor, nichts gegen die aus ihrer Sicht unhaltbaren Zustände in einer Putenzucht unternommen zu haben.