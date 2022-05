Verwilderte Hauskatzen werden zum Problem für Wildkatzen

per Mail teilen

Die seltene Wildkatze breitet sich im Naturpark Stromberg-Heuchelberg immer weiter aus, teilte der Geschäftsführer des Naturparks, Dietmar Gretter, mit. Die Wildkatze sei in allen vier Landkreisen nachgewiesen worden. Sie konnten allerdings auch feststellen, dass sich ein gewisses Problem zwischen verwilderten, streunenden Hauskatzen und den Wildkatzen andeutet. Zum einen nehmen die Hauskatzen potenzielle Wildkatzen-Reviere in Beschlag. Zum anderen könne es zu Kreuzungen zwischen den Wild- und Hauskatzen kommen. Die genetische Vermischung sei aus Arterhaltungssicht nicht wünschenswert, so Gretter weiter.