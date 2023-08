per Mail teilen

Wegen eines technischen Defekts gelang Holzimprägniermittel in die Fichtenberger Rot und verunreinigte diese. Bis zu 100 Fische überlebten das nicht.

In Schwäbisch Hall-Wielandsweiler ist am Montag eine Holzimprägnierlösung in die Fichtenberger Rot, ein Nebenfluss des Kochers gelaufen. Dutzende Fische, etwa 50 bis 100, seien verendet, teilt das Schwäbisch Haller Landratsamt mit. Die Ursache für das Fischsterben war offenbar ein technischer Defekt.

Schneller Einsatz konnte schlimmeres verhindern

Wegen eines Problems an einem Gerät für Imprägnierungen ist offenbar die Holzimprägnierlösung ausgetreten und in das Gewässer gelangt. Laut Schwäbisch Haller Kreisverwaltung habe die Behörde sofort reagiert und Ablaufsysteme wie Hoftöpfe und Ablaufkanäle gereinigt. Reste der Imprägnierlösung und das Reinigungswasser seien aufgefangen worden.

Flusswasser wurde verdünnt

Damit möglichst wenig Fische verenden, wurde wurde an einem oberhalb gelegenen Wehr Wasser abgelassen, um am betroffenen Abschnitt das Wasser zu verdünnen. So sei das Fischsterben auf einen kurzen abschnitt begrenzt worden.