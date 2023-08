Muss die Gemeinde Schöntal für einen Kirchturm zahlen?

Eine Kirche in der Gemeinde Schöntal muss saniert werden. Daran soll sich die Gemeinde beteiligen, sagt die Kirche - aufgrund eines schwer lesbaren Vertrags von 1889.

Die Kirche St. Sebastian im Ortsteil Berlichingen der Gemeinde Schöntal (Hohenlohekreis) muss saniert werden. Geschätzt 150.000 Euro kostet die Instandsetzung von Kirchenglocken, Kirchturm und Kirchturmuhr. Daran soll sich die Gemeinde zur Hälfte beteiligen, sagt die Kirche - aufgrund eines Dokuments von 1889. Für die Gemeinde eine Überraschung. Jetzt will sie den Vertrag erst einmal prüfen.

Guido Bömer, leitender Pfarrer von Schöntal, kann die Frage verstehen, ob solch ein Vertrag noch zeitgemäß sei. Er führt aber auch an, dass damals wie heute ein Kirchturm durchaus seine Funktion habe - eine Beteiligung durch die Gemeinde also durchaus gerechtfertigt sei. Das Dokument, in dem das geregelt sein soll, ist jedoch handschriftlich in Sütterlinschrift verfasst und nur schwer zu entziffern.

Gemeinde von historischem Vertrag überrascht

Kim Bareiß, Hauptamtsleiter der Gemeinde Schöntal, sagte dem SWR, dass die Gemeinde natürlich mitbekommen hätte, dass Sanierungsmaßnahmen geplant seien. Der Zuschussantrag sei im Dezember 2022 bei der Stadt eingegangen. Da wurde dann auch zum ersten Mal auf den Vertrag von 1889 verwiesen. Schöntal sei eine "zusammengewürfelte" Gemeinde aus neun Ortsteilen, die bis vor 50 Jahren noch selbstständig gewesen seien. Daher gebe es noch viele alte Verträge dieser Art, so Bareiß. Trotzdem hat ihn das Dokument überrascht.

Eine Kopie des Vertrags von 1889 zwischen der Gemeinde Berlichingen (gehört heute zu Schöntal) und der Kirchengemeinde. SWR

Kirche ging davon aus, die Gemeinde wisse Bescheid

Guido Bömer, leitender Pfarrer von Schöntal und somit auch der Kirchengemeinde Berlichingen zeigt sich davon irritiert. Die Kirchengemeinde sei davon ausgegangen, dass die Gemeinde über den Vertrag Bescheid wisse.

"Diesen Vertrag gibt es seit über 130 Jahren."

Laut Bömer hat sich die Kirchengemeinde Berlichingen bei Zuschussanträgen bereits mehrfach auf den Vertrag berufen. Das sei auch aktenkundig.

"Da herrscht kein Streit"

Im Clinch liege Schöntal mit der Kirche deshalb aber nicht, meint Bareiß. Er könne nachvollziehen, dass sich St. Sebastian auf den alten Vertrag bezieht. Die 75.000 Euro Kosten könne die Gemeinde schon stemmen, müsste sie allerdings im Haushalt einplanen. Deshalb wurde das Thema nun auch im Gemeinderat besprochen, so Bareiß. Für die Sanierungskosten müssten unter Umständen andere Projekte der Stadt zurückgefahren werden. "Aber das ist ganz normale Haushaltsplanung, von dem her nichts Ungewöhnliches", stellt der Hauptamtsleiter klar.

Mithilfe eines Handschriftenexperten lässt die Gemeinde den Vertrag nun prüfen. Das sei sie den Bürgerinnen und Bürgern schuldig, meint Bareiß. Es gehe schließlich um öffentliche Gelder. Es sei aber wahrscheinlich, dass die von der Kirche vorübersetzten Inhalte stimmen und die Gemeinde schlussendlich die Hälfte der Kosten übernehmen werde.

Ist der Vertrag noch zeitgemäß?

Dass sich die Gemeinde an den Kosten beteiligen muss, leitet sich Kim Bareiß historisch her, da es hierbei ja um den Turm, die Uhr und die Glocken gehe. Daran hat die Gemeinde ein Nutzungsrecht, weil die Einwohner früher auf die Kirchturmuhr und die Glockenschläge angewiesen waren. Auch die Enteignung der Kirchengemeinden zu der Zeit um 1889 könnte eine Rolle spielen. Damals mussten sie ihre Vermögen an den Staat abgeben.

"Als eine Art Entschädigung wurden damals sogenannte kirchliche Baulasten zu Lasten des Staates eingeführt."

Die Beteiligung der Gemeinde sei auch richtig so, meint Bömer und verweist auch auf den Denkmalschutz. Weil Ortsbilder maßgeblich durch Kirchtürme geprägt würden, sollten Staat und Kirche gleichermaßen ein Interesse an der Instandhaltung haben, meint er.

Gemeinde will Verträge vereinheitlichen

Da es in der Gemeinde Schöntal in allen Ortsteilen Verträge dieser Art gebe, will Kim Bareiß für die Zukunft anregen, dass man diese Verträge einheitlich gestaltet: "In der einen Ortschaft zahlen wir ein Drittel von Kirchturm und Glocke, in der nächsten Ortschaft die Hälfte." Würde man alle bestehenden Verträge vereinheitlichen, gäbe es in Zukunft auch keine bösen Überraschungen mehr.