Versuchter Raub in Nordheim: Wachhund schlägt Täter in die Flucht

Nach zwei Raubüberfällen in Güglingen und Nordheim am Wochenende ist jetzt ein weiterer Raubversuch bekannt geworden. Doch diesmal war ein Wachhund zur Stelle.

Es könnte derselbe Täter sein, der am Samstag eine Tankstelle in Nordheim überfallen hat und noch dazu einen Abend davor einen Getränkemarkt in Güglingen (beides Kreis Heilbronn): Gegen 12 Uhr betratet der maskierte Mann die Apotheke in Nordheim mit einer Waffe und forderte von einer Angestellten Geld. Doch aus der Beute wurde nichts - dank eines Wachhunds.

Wachhund vereitelt den Raub

Der Hund hielt sich im hinteren Bereich der Apotheke auf und schlug direkt an, als der Täter die Apotheke betrat. Das sorgte laut Polizei offenbar für "ausreichende Einschüchterung", der Mann flüchtete sofort ohne Beute. Auch bei dem Überfall auf die Tankstelle konnte er wohl nur mit einer geringen Menge an Geld entkommen. Bisher blieb die Fahndung ohne Erfolg.