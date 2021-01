Ein 54 Jahre alter Mann aus Abstatt (Kreis Heilbronn) sitzt seit Sonntag wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Er soll seine 52 Jahre alte Ehefrau in Tötungsabsicht schwer verletzt haben.

Laut Polizei hatte die schwer verletzte Frau kurz nach Mitternacht noch selbst den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass ihr Ehemann sie angegriffen habe.

Schlafende Ehefrau in Brust gestochen

Vor Ort stellte der Rettungsdienst bei dem Opfer unter anderem eine Stichverletzung im Brustbereich fest. Der Mann ließ sich widerstandslos in der Wohnung festnehmen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass er seine bereits schlafende Ehefrau angriff, nachdem sie zuvor gemeinsam Alkohol getrunken hatten. Der genaue Tathergang soll aber noch von einem Rechtsmediziner rekonstruiert werden.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Kraft. Der 54-Jährige wurde noch am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.