Die Kriminalpolizei Heilbronn ermittelt in einem versuchten Mord, der sich am Montagabend in einem Wald bei Heilbronn-Biberach ereignet hat. Das Opfer konnte demnach fliehen.

Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn teilten am Mittwoch mit, dass ein 26-jähriger Mann sein 30 Jahre altes Opfer in den Wald in die Nähe eines Vereinsheims in Heilbronn-Biberach gelockt haben soll. Dann habe er versucht, so heißt es in einer Mitteilung, den älteren Mann mit einem mitgebrachten Hammer zu erschlagen. Dabei hatte er sein Opfer knapp verfehlt. Gezielter Schlag verfehlt Kopf Der gezielte Schlag gegen den Kopf des Mannes ging ins Leere, er konnte unverletzt fliehen. Kurze Zeit nach dem Angriff stellte sich der mutmaßliche Täter der Polizei und wurde festgenommen. Motiv für Angriff unbekannt Der 26-Jährige wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ. Der Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft. Zu einem möglichen Motiv für den Angriff gibt es bisher keine Angaben.