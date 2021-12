Sicherheitstag: Verstärkte Polizeipräsenz in der Region

Am Freitag findet ein länderübergreifender Sicherheitstag in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern, Hessen und dem Saarland statt. Deshalb sind auch in der Region Heilbronn-Franken am Freitag verstärkt Polizisten unterwegs. Die Polizei wird in allen fünf Bundesländern Kontrollen an öffentlichen Plätzen durchführen, wo das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung besonders beeinträchtigt sei, so der baden-württembergische Innenminister Strobl. Der CDU-Politiker ist derzeit Vorsitzender der Innenministerkonferenz. An dem Aktionstag nehmen in Baden-Württemberg Einsatzkräfte aller 13 regionalen Polizeipräsidien und des Landeskriminalamts teil.