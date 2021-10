Versehentlich zwei Pferde erschossen

Bei einer Jagd in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist es vergangene Woche offenbar zu einer folgenschweren Verwechslung gekommen, bei der zwei Pferde starben. Wie die Polizei heute mitteilte, ereignete sich der tragische Vorfall schon vergangene Woche in der Nacht auf Dienstag. Zwischen 0 und 1 Uhr Nacht befand sich ein Jäger auf einem Hochsitz im Gewann "Am Graben", um ein Feld vor Wildschweinen zu schützen. Dabei verwechselte der Mann vermutlich zwei Pferde, die auf einer Koppel direkt neben dem Feld weideten, mit Wildschweinen und schoss auf die beiden Tiere. Beide Pferde verendeten an den schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.