In Tauberbischofsheim ist eine Mitarbeiterin bei der Reinigung eines Geldautomaten verletzt worden. Ausgerechnet das Sicherheitssystem löste eine Verpuffung aus.

In einer Bankfiliale in der Tauberbischofsheimer Hauptstraße (Main-Tauber-Kreis) kam es am Donnerstagvormittag zu einer Verpuffung. Eine Mitarbeiterin hatte einen Geldautomaten mit einem Reinigungsspray gesäubert, woraufhin es am Automaten zu der Verpuffung kam. Die Mitarbeiterin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie über Nacht ins Krankenhaus musste. Schuld soll ausgerechnet das Sicherheitssystem sein.

System im Automaten soll Sprengung verhindern

Laut Polizei war in diesem Geldautomaten ein bestimmtes System installiert, das eine Automatensprengung verhindern soll. Denn Automaten werden oft mit eingeleitetem Gas gesprengt. Bei diesem System lässt ein permanenter Zündfunke das Gas verpuffen, bevor es zu einer großen Explosion kommt.

Erst in der Woche davor kam es zu einer Automatensprengung in Heilbronn-Frankenbach:

Reinigungsspray löste das System aus

Am Donnerstag hat der Zündfunke das Reinigungsspray, welches die 33-jährige Bankmitarbeiterin verwendet hatte, verpuffen lassen. Das Gebäude wurde zwischenzeitlich geräumt. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.