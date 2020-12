In einem Wohnhaus in Stimpfach (Kreis Schwäbisch Hall) ist es am Sonntag zu einer Verpuffung im Heizungskeller gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 50 Kräften im Einsatz. Grund war möglicherweise ein technischer Defekt in der Heizungsanlage, so die Polizei.