Neuenstein: Warum Erste-Hilfe-Kurse an Schulen wichtig sind

Im Ernstfall können Sekunden entscheidend sein. Das Jugendrotkreuz (JRK) fordert deshalb Erste Hilfe als Unterrichtsfach ab der 7. Klasse - mit zwei Stunden pro Jahr und jährlicher Wiederholung. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Heilbronn befürwortet die Forderung: Man könne nie früh genug anfangen.

Dass man nie früh genug anfangen kann, betonen auch die Schülerinnen und Schüler an der Gemeinschaftsschule Neuenstein (Hohenlohekreis). 67 Schulsanitäterinnen und Sanitäter bei rund 700 Schülerinnen und Schülern - das ist eine extrem gute Quote. Und hier zeigt sich auch, dass das Thema an Schulen gut aufgehoben ist - auch schon in der 7. Klasse. Die Schulsanitäterinnen und Sanitäter sind zwischen 10 und 17 Jahren alt.

Sie sind dabei nicht nur im Schulgebäude bei Schürf- oder Schnittwunden und Kreislaufproblemen im Einsatz. Erst vor Kurzem, berichtet die 16-jährige Schulsanitäterin Vivien Maier, hätten Sie einen Unfall vor der Schule mitbekommen, den Notruf abgesetzt, eine Frau aus dem Auto geholt und die Verletzten versorgt, bis die Rettungskräfte da waren.