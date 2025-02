per Mail teilen

Nach mehr als eineinhalb Jahren wurden die sterblichen Überreste des vermissten Nuh Pektas gefunden - nur knapp zwei Kilometer von der Senioreneinrichtung, aus der er verschwand.

Rund eineinhalb Jahre nachdem der damals 79-jährige Nuh Pektas vermisst gemeldet wurde, wurden seine sterblichen Überreste gefunden. Der Mann war im Juli 2023 von seiner Familie als vermisst gemeldet worden, nachdem er aus der Tagespflege einer Senioreneinrichtung verschwunden war. Sein Leichnam wurde nun auf einem brachliegenden Grundstück am Bad Rappenauer Ortsrand (Kreis Heilbronn) gefunden.

Vermisster 79-Jähriger: Polizei vermutet Unfall

Bisher geht die Polizei nicht von einem Tötungsdelikt aus. Laut einem Sprecher der Polizei sei es deutlich wahrscheinlicher, dass Pektas selbst in das Gestrüpp gefallen sei und alleine nicht mehr zurück zur Straße gelangen konnte. Dass der Mann nicht früher gefunden wurde, liege daran, dass sich auf dem Grundstück schon seit Jahren niemand mehr aufgehalten habe. Letztlich habe der Besitzer des nächstgelegen Grundstücks den Leichnam bei Gartenarbeiten gefunden.

Der 79-Jährige Nuh Pektas war seit eineinhalb Jahren vermisst. SWR Simon Bendel

Eine der größten Suchaktionen in ganz Baden-Württemberg

Nachdem der damals 79-Jährige aus einer Senioreneinrichtung in Bad Rappenau verschwunden war, startete die Polizei eine der größten Suchaktionen in ganz Baden-Württemberg. Mit rund 70 Polizeihunden und 200 Einsatzkräften wurden vor allem die anliegenden Waldgebiete zwischen Bad Wimpfen und Bad Rappenau durchkämmt. Nuh Pektas litt an einer Demenzerkrankung, war ohne Geld oder Ausweispapiere unterwegs. Eine Obduktion soll weitere Klarheit bringen.