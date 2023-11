Der Mann war am Dienstag aus dem psychiatrischen Zentrum Weinsberg verschwunden - nun ist er einige Kilometer entfernt in einem Waldstück bei Neckarsulm-Dahenfeld gefunden worden.

Der seit vergangenem Dienstag aus einer Klinik in Weinsberg (Kreis Heilbronn) vermisste 68-Jährige ist am Sonntagvormittag aufgefunden worden. Das berichtet die Polizei. Der Mann sei in einem Waldstück bei Neckarsulm-Dahenfeld gefunden worden. Er befand sich nicht in Lebensgefahr, sei aber zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht worden.

Am Dienstag wurde per Hubschrauber nach dem Mann gesucht. Die Polizei hatte um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.