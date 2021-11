Vermisster unterkühlt am Bahnhof gefunden

Die Polizei hat mit einem Hubschrauber nach einem vermissten Mann aus Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) gesucht. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) wurde der Mann gefunden. Der 62 Jahre alte Mann war am Montag gegen 23 Uhr in einem Seniorenhaus in Murrhardt als vermisste gemeldet worden. Da er für die Witterungsverhältnisse nur leicht bekleidet, orientierungslos und auf Medikamente angewiesen war, wurde eine sofortige Suche eingeleitet; unter anderem mit einem Hubschrauber. Zeugen sahen später einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf, am Bahnhof Murrhardt in einen Zug einsteigen. Gegen 2 Uhr wurde am Bahnhof Crailsheim ein älterer und offensichtlich unterkühlter Mann aufgegriffen - es war der vermisste 62-Jährige. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.