Die Polizei hat am Donnerstag eine Suche nach einem vermissten Mann aus Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) erfolgreich beendet. Der 53-Jährige, behinderte Mann wurde am Vormittag als vermisst gemeldet und später auf der Landstraße zwischen Kirchberg und Lobenhausen (beide Kreis Schwäbisch Hall) gefunden. Der Mann konnte unverletzt in sein Wohnheim zurückgebracht werden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Anwohner hatten entscheidende Hinweise geliefert.