Heilbronn: Vermisster Elfjähriger ist 13 und illegal eingereist

In einer Heilbronner Jugendhilfeeinrichtung fehlt von einem Jungen seit über vier Wochen jede Spur. Jetzt hat die Polizei neue Erkenntnisse, die sehr vieles ändern.

Seit über einem Monat wird ein Elfjähriger aus einer Heilbronner Jugendhilfeeinrichtung vermisst. Jetzt stellte sich heraus, die Einreisepapiere des Jungen waren laut Polizei gefälscht. Der Aufenthaltsort ist weiterhin nicht bekannt, die Fahnung nach dem Jungen läuft weiter.

Polizei geht nicht mehr von Straftat aus

Wie die Polizei mitteilte, kam der in Wirklichkeit wohl 13-Jährige mit den Papieren einer anderen Person illegal ins Land, daher ging man bisher von einem falschen Alter aus. Jetzt rechnet die Polizei nach eigener Aussage nicht mehr damit, dass der Junge Opfer einer Straftat geworden sei oder sich in einer hilflosen Situation befinde. Die Eltern des Jungen halten sich vermutlich in einem Land im arabischen Raum auf. Die Polizei vermutet, dass ihnen der Aufenthaltsort des Jungen bekannt ist, sie ihn jedoch nicht nennen wollen. Die Fahndung ist weiter offen.

Eine detaillierte Personenbeschreibung und ein Foto hat die Polizei hier veröffentlicht.