Die seit dem 10. August vermisste Seniorin aus Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist am vergangenen Donnerstag tot aufgefunden worden. Die Leiche der 83-Jährigen wurde in einem abgelegenen Gartengrundstück in der Nähe des Wohnorts der Frau entdeckt. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus, nachdem eine Obduktion keinerlei Fremdeinwirkungen ergeben hatte. Nachdem die Frau nach einem Spaziergang nicht nach Hause zurückgekehrt war, hatte die Polizei mit Hunden, einem Hubschrauber und mit Drohnen mehrfach nach der Vermissten gesucht. Auch die Rettungshundestaffel BRH-Unterland war mehrmals im Einsatz.