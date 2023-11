Heilbronn: Vermisste Seniorin erschöpft, aber wohlbehalten aufgefunden

Mit einem Großaufgebot suchten Polizei und Rettungskräfte am Mittwoch nach einer vermissten Seniorin. Die 71-Jährige war aus einem Heilbronner Seniorenheim verschwunden.

Polizei, Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, Suchhunde und auch ein Polizeihubschrauber waren am Mittwoch den ganzen Tag auf der Suche nach einer vermissten 71-jährigen Frau. Sie war bereits morgens von der Seniorenresidenz in der Heilbronner Innenstadt als vermisst gemeldet worden. Am Abend dann die Erleichterung: Wohlbehalten taucht die Frau wieder auf.

Spürhunde führen Suchtrupp ans Wasser

Die Wasserschutzpolizei war im Einsatz, weil Suchhunde bei der Götzenturmbrücke eine Spur aufgenommen hatten. Die Befürchtung der Einsatzkräfte, die Frau könnte hier ins Wasser gefallen sein, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Die Rettungskräfte waren den ganzen Tag im Einsatz, um die Vermisste zu finden. Auch ein Polizeihubschrauber drehte seine Runden über der Heilbronner Innenstadt.

Seniorin taucht in Böckingen auf

Die Seniorin hat sich dann selbst gemeldet. Sie war am Morgen von der Heilbronner Innenstadt bis nach Böckingen gelaufen und hat dann dort abends in ihrer Not an einem Haus geklingelt. Die Bewohner riefen die Polizei, die die Frau gut zwölf Stunden später erschöpft, aber wohlbehalten wieder in die Seniorenresidenz zurückbringen konnte.