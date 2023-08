per Mail teilen

Eine 83-jährige Frau aus Schrozberg ist wohlbehalten wieder zurück. Sie war am Donnerstagabend als vermisst gemeldet worden. Auch ein Polizeihubschrauber hatte nach ihr gesucht.

In Schrozberg ist eine vermisste Seniorin wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte die 83-Jährige auch mit einem ein Hubschrauber gesucht. Sie galt seit Donnerstagabend als vermisst. Jetzt stellte sich heraus, dass die Frau die ganze Zeit auf dem Gelände des Seniorenheims gewesen ist, aber wohl nicht in dem Gebäude, in dem sie normalerweise wohnt.

Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Heilbronn, am 4. August 2023 um 9:30 Uhr.