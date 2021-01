In Külsheim (Main-Tauber-Kreis) hat die Polizei am vergangenen Wochenende zwei als vermisst gemeldete Mädchen gefunden. Diese hielten sich in einer Wohnung in Steinbach auf und waren stark alkoholisiert, heißt es. Die Mädchen sollen sich heftig gegen die Polizei gewehrt haben. Auch hätten sie die Beamten beleidigt und bedroht, heißt es weiter. Sie wurden anschließend zu ihren Eltern gebracht. Gegen die Mädchen wurde Anzeige erstattet.