In Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) ist die Polizei am Samstagabend alarmiert worden, weil vier Männer auf ein Auto einschlugen. Später stellte sich heraus, dass das Auto eine Panne hatte und der Eigentümer so sauer war, dass er selbst darauf einschlug und trat. Allerdings war er laut Polizei auch betrunken und muss nun vorerst auch auf seinen Führerschein verzichten.