Restaurants dürfen ab Montag unter strengen Auflagen wieder Gäste im Restaurant empfangen. Die Personen-Auflagen pro Tisch, sehen Gastronomen in Heilbronn kritisch.

"Der Besuch einer Speisewirtschaft ist nur alleine, mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und den Angehörigen eines weiteren Haushalts möglich", heißt es in der Rechtsverordnung der baden-württembergischen Landesregierung vom 16. Mai 2020.

Diese Einschränkung sei für viele Gastronomen nicht profitabel, sagt Thomas Aurich, Heilbronner IHK-Sachverständiger für Gastronomie.

"Ich gehe mal davon aus, dass 20 Prozent bis ein Drittel, unter den Bedingungen überhaupt nicht geöffnet hätte." Thomas Aurich, Heilbronner IHK-Sachverständiger für Gastronomie

Man habe noch vor wenigen Tagen mit fünf erlaubten Personen pro Tisch kalkuliert, so Aurich. Das sei auch bei einer Besprechung im Heilbronner Rathaus so kommuniziert worden. In der Mittagspause könnten jetzt zum Beispiel Arbeitskollegen, die den ganzen Tag zusammen arbeiten, nur zu Zweit am Tisch sitzen.

Verlustgeschäft erwartet

Die Lieferketten in der Gastronomie seien wieder hochgefahren worden, die Lager seien auf die Gäste vorbereitet, deshalb müsse man jetzt öffnen, sagt Aurich. Auch habe man Reservierungen die man erfüllen wolle, um die Gäste nicht zu verärgern.