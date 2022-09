Verletzte Kinder nach Autounfall bei Ilshofen

per Mail teilen

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Landstraße zwischen Crailsheim und Ilshofen sind am Sonntagmittag mehrere Personen, darunter auch drei Kinder, schwer verletzt worden.

Eine 47-jährige Frau übersah auf der Landstraße zwischen Crailsheim und Ilshofen (beide Kreis Schwäbsich Hall) wohl beim Abbiegen Richtung Eckartshausen einen entgegenkommenden Pkw, so die Polizei. Die Unfallverursacherin wurde nach dem Zusammenprall schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Auch die Insassen des anderen Autos, ein 53-jähriger Mann, eine 38-jährige Frau sowie drei Kinder zwischen drei und 16 Jahren, wurden bei dem Unfall verletzt und kamen ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt 25.000 Euro, heißt es.