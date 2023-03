Verlauf der Stromtrassen nach Leingarten steht fest

Bis Ende 2028 soll Windstrom aus Norddeutschland nach Leingarten (Kreis Heilbronn) fließen. Jetzt steht der Trassenverlauf fest und die Bürger sollen informiert werden.

Eigentlich sollte die sogenannte Stromautobahn von Brunsbüttel nach Leingarten schon im vergangenen Jahr fertig sein, als Ersatz, wenn das Kernkraftwerk Neckarwestheim abgeschaltet wird. Doch als 2015 klar war, die Kabel werden unter der Erde verlegt, wurde auch klar, dieser Termin ist utopisch, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers TransnetBW.

Immerhin hat das Unternehmen jetzt den grundstücksgenauen Streckenverlauf von der bayerischen Grenze bei Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) bis zum Trassen-Endpunkt, dem "Converter" in Leingarten vorstellen.

Informations-Veranstaltungen noch im März

Um die Bevölkerung zu informieren plant Transnet BW noch im März eine Reihe von Veranstaltungen. Die erste soll am 20. März in Neuenstadt-Kochertürn (Kreis Heilbronn) stattfinden, die letzte am 30. März in Ravenstein-Oberwittstadt (Neckar-Odenwald-Kreis.