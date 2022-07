Wegen Corona: Besucherstopp in Bad Rappenauer Klinik verlängert

Der Besucherstopp wegen Corona-Infektionen in der Sophie-Luisen-Klinik in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) dauert an.

Bis Sonntag dürfen keine Besucher in die Klinik kommen. Es seien zwei neue Corona-Fälle diagnostiziert worden, sagte Pressesprecher Ingmar Schiedel dem SWR. Sobald es die Situation ermögliche, könnten in einzelnen Fällen Besuche bei Verwandten vereinbart werden, die Klinik würde entsprechend agieren, so Schiedel. Das Besuchsverbot war ausgesprochen worden, nachdem in der vergangenen Woche acht Patienten und zwei Mitarbeiter positiv getestet worden waren. Bad Rappenau Mehrere Patienten und Mitarbeitende positiv getestet Corona: Besucherstopp in Bad Rappenauer Klinik Nach einem Coronaausbruch in der Sophie-Luisen-Klinik in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) hat die Klinikleitung bis Mittwoch einen Besucherstopp angeordnet. mehr... 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Heilbronn SWR4 BW aus dem Studio Heilbronn In der Sophie-Luisen-Klinik werden Patienten und Patientinnen im fortgeschrittenen Lebensalter mit meist mehreren gleichzeitig vorhandenen akuten und chronischen Krankheitsbildern behandelt.