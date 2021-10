Verkehrsunfall nach Verfolgungsjagd

Eine 35-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag nach einer Verfolgungsjagd auf der A6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) in die Leitplanken gekracht. Die Frau blieb unverletzt. Polizisten wollten das Fahrzeug der Frau auf dem Parkplatz "Bauernwald" bei Kirchardt (Kreis Heilbronn) kontrollieren, doch die Fahrerin gab Gas und fuhr in Richtung Mannheim weiter, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei soll sie über mehrere Kilometer hinweg Fahrzeuge auch über den Standstreifen überholt haben. Während der Unfallaufnahme durch Beamte des Autobahnpolizeireviers Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) stellte sich schnell heraus, weshalb sich die Frau der Kontrolle entzogen hatte: Sie stand unter Drogeneinfluss, ihr Auto war weder zugelassen noch versichert und die Kennzeichen stammten von einem anderen Fahrzeug, so die Polizei.