Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lauffen am Neckar sind am Dienstagvormittag vier Personen leicht verletzt worden. Die Straße war lange Zeit voll gesperrt.

Auf der Straße zwischen Nordheim und Lauffen am Neckar (beide Kreis Heilbronn) kam es am Dienstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Autos. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt, heißt es von der Polizei. Demnach war eine 61-jährige Autofahrerin am Morgen mit ihrem Fahrzeug in Richtung Nordheim unterwegs und bremste ab, um abzubiegen. Der hinter ihr fahrende 26-jährige Autofahrer soll noch versucht haben, dem abbremsenden Fahrzeug auszuweichen. Dabei stieß er laut Mitteilung mit dem entgegenkommenden Auto eines 63-Jährigen zusammen. Beide Fahrzuege krachten ebenfalls in den stehenden Wagen der 61-Jährigen und gegen eine Leitplanke. Bei dem Unfall wurden vier Menschen verletzt, zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.