Schwere Unfälle in Michelfeld und Niederstetten

Am Sonntagabend ist es in der Region gleich zu zwei schweren Unfällen gekommen. In Michelfeld überschlug sich ein Fahrzeug, in Niederstetten kam es zu einem Frontalzusammenstoß.

Bei einem Verkehrsunfall in Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall) ist eine 57 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Auto zwischen den Ortsteilen Gnadental und Neunkirchen unterwegs, als sie an einer Kreuzung mit dem Fahrzeug einer 41-Jährigen kollidierte, so die Polizei. Das Fahrzeug der Frau überschlug sich im Grünstreifen und kam an einem Zaun zum Stehen. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, die 41-Jährige wurde leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Michelfeld war mit 37 Einsatzkräften vor Ort. Frontalcrash bei Niederstetten Auf der Kreisstraße zwischen Niederstetten-Pfitzingen (Main-Tauber-Kreis) und dem Ortsteil Herrenzimmer hat sich ebenfalls am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Mann war laut Polizeiangaben aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten, krachte frontal mit seinem Wagen in ein entgegenkommendes Auto und wurde dabei schwer verletzt. Nach dem Unfall musste er von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Autos wurde nur leicht verletzt. Die Kreisstraße war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.