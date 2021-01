Die Verkehrspolizei hat am Donnerstag und Freitag im Main-Tauber-Kreis zwei Verkehrsrowdys gestoppt und von der Straße geholt. Erst am Freitagmorgen wurde bei Wertheim-Bettingen (Main-Tauber-Kreis) ein 51 Jahre alter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, nachdem er deutlich zu schnell unterwegs war und mehrfach überaus riskant andere Wagen überholt hatte, so die Polizei. Es war der zweite Fall binnen weniger Stunden; bereits am Donnerstagabend fiel den Beamten ein 24-Jähriger auf, der zeitweise mit 190 km/h über die B27 zwischen Hardheim und Tauberbischofsheim raste, heißt es. Zudem soll er mehrere Fahrzeugkolonnen in riskanter Manier überholt haben. Um Schlimmeres zu verhindern, wurde der Mann von der Polizei gestoppt. Ihm sowie dem anderen Raser drohen jetzt Bußgeldverfahren und der Verlust des Führerscheins.