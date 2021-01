Am Stocksberg in Beilstein (Kreis Heilbronn) war der Andrang auch am Montag wieder groß. Jetzt sind inoffizielle Parkflächen abgesperrt und die vorhandenen Parkplätze werden überwacht.

Gleich Dienstagfrüh sind die Flächen, auf denen bislang inoffiziell geparkt wurde, mit Bändern abgesperrt worden. Zudem stehen Barrieren bereit, um die Zufahrten zu sperren, wenn die offiziellen Parkplätze belegt sind, sagte Beilsteins Bürgermeister Patrick Holl (parteilos) nach einem Gespräch mit Ordnungsamt und Polizei dem SWR.

Komplette Stocksberg-Sperrung noch nicht vom Tisch

Wer dann dorthin will, werde weggeschickt, so Holl. Auch eine komplette Sperrung des Stocksbergs sei noch nicht vom Tisch. Bereits am Sonntag hatte der große Andrang für teilweise chaotische Zustände auf den Straßen in der Umgebung gesorgt.

"Eine generelle Sperrung im Vorhinein wäre sicherlich das letzte Mittel, dass man aber nicht ausschließen kann, wenn es gar nicht anderweitig funktionieren sollte." Bürgermeister Patrick Holl

Hunderte Autos am Stocksberg

Der Andrang von Wintersportlern war auch am Montag wieder groß. Der Beilsteiner Bürgermeister rät daher von einem Besuch des Stocksbergs ab. Am Sonntag ging zweitweise nichts mehr auf den Straßen rund um dem beliebten Rodelberg - aus dem ganzen Umland waren Schneebegeisterte nach Beilstein-Stocksberg gekommen, um frische Luft zu schnappen und den Hügel mit dem Schlitten unsicher zu machen. Bis zu tausend Autos steuerten laut Polizei am Nachmittag die Parkplätze an.

Verständnis für Wintersportler - dennoch Hinweis auf Corona-Verordnung

Beilsteins Bürgermeister Patrick Holl zeigte Verständnis für die vielen Wintersportler. Derzeit gebe es kaum Freizeitangebote. Nichtsdestotrotz gelte immernoch die Corona-Verordnung, so Holl. An die müsse man sich auch beim Rodeln halten.

Polizei zieht Notbremse und sperrt Zufahrtswege

Schon früh war am Sonntag die Weinsberger Polizei (Kreis Heilbronn) mit Streifen vor Ort, appellierte in Durchsagen an die Besucher, die Corona-Verordnung zu beachten und die Straßen freizuhalten. Am Nachmittag dann die Notbremse: An drei Punkten wurden die Zufahrtsstraßen zum Stocksberg gesperrt, Straßenmeisterei und Feuerwehr leiteten den Verkehr um.

"Wir wurden alarmiert von der Polizei, weil hier oben ein totales Verkehrschaos war. Wir sperrten ab. Es klappt ganz gut, ein paar sind immer dabei, die diskutieren möchten. Aber wenn man bestimmt sagt, dass sie weiterfahren sollen, dann funktioniert das auch." Simon Gemmrich, Freiwillige Feuerwehr Beilstein

Menschen wollen Spaß haben

Nur wer zu Fuß unterwegs war, kam noch zum Rodelberg. Die Menschen ließen sich den Spaß dennoch nicht nehmen und sausten mit Schlitten und Bobs den vernebelten Berg hinunter. Daheim, so der Tenor, falle einem schließlich langsam die Decke auf den Kopf: "Lasst uns doch unseren Spaß haben, wir sind an der frischen Luft und halten doch alle Abstand", so ein Mann, der mit seinem Sohn vor Ort war.