Straßensperrungen für Triathlon in Heilbronn und Umgebung

Für den Triathlon Heilbronn müssen morgen in Heilbronn und Umgebung mehrere Straßen gesperrt werden. Auch Buslinien sind davon betroffen. Zwischen 7:30 und 15:30 Uhr sind wegen der Sportveranstaltung mehrere Straßen gesperrt, dazu gehören beispielsweise die Heilbronner und die Ilsfelder Straße. Auch in Ilsfeld und Lauffen gibt es Sperrungen. Umleitungen sind jeweils ausgeschildert. Der Busverkehr ist unter anderem Richtung Flein, Schozach und Ilsfeld betroffen. Die Linie 651 wird morgen großräumig umgeleitet. An dem Triathlon nehmen über 1.000 Läuferinnen und Läufer teil. Erster Startschuss ist um 8:10 Uhr. Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel bittet Teilnehmende und alle Zuschauenden, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.