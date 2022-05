Verkauf des 9-Euro-Tickets beginnt in Heilbronn-Franken

per Mail teilen

Am Montag beginnen auch die Verkaufsstellen des Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr (HNV) mit dem Verkauf der 9-Euro-Tickets, die aber erst ab 1. Juni gültig sind.

HNV-Geschäftsführer Gerhard Gross sagte dem SWR Studio Heilbronn, dass das Ticket ab sofort auch in den Regionalbussen verkauft werde, in den Stadtbussen allerdings nicht, da dort keine Monatskarten erhältlich seien. Auch an den städtischen Vorverkaufsstellen gebe es das 9-Euro-Ticket.

9-Euro-Tickets auch am Automaten

Darüber hinaus können Fahrgäste das Ticket auch an den Fahrscheinautomaten entlang den Bahnstrecken kaufen. Dazu würden, so Gross, die Automaten sukzessive freigeschaltet.

Über 400 verkaufte Tickets bei Öhringer Messe

Die Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket war auch bei der Öhringer Messe groß. Dort hatten HNV und der Nahverkehr Hohenlohekreis (NVH) einen gemeinsamen Messestand.

Nachdem der Bundesrat am Freitag grünes Licht für das bundesweite Ticket gegeben hatte, konnte mit dem Verkauf des Tickets auf der Messe begonnen werden. Als einer der Ersten sicherte sich Landrat Matthias Neth den verbilligten Fahrschein. Am Ende konnten dort 408 der 9-Euro-Tickets verkauft werden.

"Die Nachfrage war gut."

Der Landrat des Hohenlohekreises mit einem 9-Euro-Ticket Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr

Abonnenten zahlen auch weniger

Das bezuschusste Monats-Ticket für neun Euro gibt es für Erwachsene und Kinder, die älter sind als fünf Jahre. So steht es übereinstimmend auf den Internet-Seiten des Heilbronner-, Hohenloher-, Haller Nahverkehrs und des Verkehrs-Verbunds Rhein-Neckar, zu dem auch die Verkehrs-Gesellschaft Main-Tauber gehört. Abonnenten müssen nichts unternehmen, heißt es weiter. Von Juni bis August werden ihnen nur je neun Euro abgebucht.