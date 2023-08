per Mail teilen

Ein verurteilter Vergewaltiger aus Heilbronn wird womöglich doch in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Der Mann war bei den Taten betrunken.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat einen Beschluss veröffentlicht, wonach sich das Landgericht Heilbronn noch einmal mit dieser Frage beschäftigen muss. Das Gericht hatte den Mann im Februar zu einer Haftstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt, unter anderem wegen mehrfacher, teils besonders schwerer Vergewaltigung seiner Freundin. Dabei geht es um die Frage, inwieweit eine eventuelle Alkoholsucht eine Rolle spielte.

Andere Kammer des Gerichts am Zug

Das Gericht hatte es damals als erwiesen gesehen, dass der Mann seine Freundin mit der Faust und auch mit einem Nudelholz geschlagen hatte. In allen vier Fällen war er stark betrunken und genau um diese mögliche Alkoholsucht geht es jetzt. Denn die habe das Landgericht Heilbronn nicht ausreichend hinterfragt, so der BGH. Das Landgericht hatte damals eine Unterbringung des Mannes in einer Entziehungsanstalt abgelehnt. Dagegen hatte der Angeklagte erfolgreich Revision eingelegt. Jetzt muss sich eine andere Kammer des Heilbronner Gerichts genau mit diesem Punkt erneut beschäftigen.