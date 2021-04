per Mail teilen

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat ein Autofahrer eine Polizeikontrolle ignoriert und ist einfach weitergefahren. Polizeibeamte hatten den Autofahrer am Samstagabend aufgefordert anzuhalten, der beschleunigte jedoch und fuhr weiter, Polizeibeamte mussten aus dem Weg springen. Nach einer Verfolgungsjagd folgte eine Anzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.