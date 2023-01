Verfolgungsjagd ohne Führerschein in Fichtenberg

per Mail teilen

Ein Autofahrer hat sich am frühen Mittwochmorgen in Fichtenberg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Ohne Führerschein, dafür aber laut Polizei unter Drogeneinfluss, war am frühen Mittwochmorgen gegen ein Uhr ein Kleinwagenfahrer in Fichtenberg (Kreis Schwäbisch Hall) unterwegs. Um einer Verkehrskontrolle zu entgehen, gab der 22 Jahre alte Mann richtig Gas, heißt es. Er ignorierte sämtliche Anhaltezeichen der Polizei und raste quer durch die Ortsmitte von Fichtenberg.

Quer stehender Streifenwagen war kein Hindernis

Bei seiner Fahrt durch den Ort fuhr er über Grünflächen und einen Fußweg. Einen quer stehenden Streifenwagen umkurvte er mit hoher Geschwindigkeit, sodass ein Beamter zur Seite springen musste, um nicht angefahren zu werden.

Kurze Zeit später fand die Polizei das abgestellte Auto des jungen Mannes in einem Waldstück. Der Fahrer war offenbar zu Fuß geflüchtet. Er ging den Beamten dennoch ins Netz: Denn die Polizei traf ihn kurz darauf in seiner Wohnung an. Laut Polizei hatte der 22-Jährige keinen Führerschein und stand offenbar unter Drogeneinfluss. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen zu.