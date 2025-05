per Mail teilen

Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch Heilbronn-Böckingen hat die Polizei am frühen Samstagmorgen in der Nähe einen 17-Jährigen gefasst. Ein zweiter Mann ist geflüchtet.

Es war eine wilde Verfolgungsjagd, die sich am frühen Samstagmorgen in Heilbronn-Böckingen abspielte. Weil ihnen ein Auto durch unsichere Fahrweise und teilweise ausgeschaltetes Licht aufgefallen war, wollte die Polizei den Fahrer kontrollieren. Doch dieser gab Gas, überfuhr eine rote Ampel und geriet mehrfach in den Gegenverkehr. Durch Ausweichmanöver der entgegenkommenden Autos konnte ein Unfall gerade noch verhindert werden.

Zwei Männer im Auto

Wie die Polizei Heilbronn weiter mitteilt, bremste der Fahrer kurz vor dem Industriegebiet Böckingen-West ab. Zwei Männer stiegen aus und flüchteten in verschiedene Richtungen. Wenig später griffen die Beamten in der Nähe einen 17-Jährigen aus Heilbronn auf. Ob er der Fahrer oder der Beifahrer war, ist noch unklar. Wie ein Polizeisprecher am Samstagvormittag dem SWR sagte, blutete der junge Mann. Die Polizei sucht nun Zeugen, vor allem aus den entgegenkommenden Autos, die ausweichen mussten.