per Mail teilen

Ein 78-Jähriger Autofahrer hat sich am Donnerstagnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Polizeistreife hatte den mit Haftbefehl gesuchten Mann mit seinem Wagen bei Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) erkannt. Der Mann fuhr davon und flüchtete durch mehrere Hohenloher Ortschaften, am Ende verfolgt von insgesamt zwölf Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber. Bei Eberbach im Jagsttal konnte der 78-Jährige schließlich gestoppt und festgenommen werden. Während der Verfolgungsfahrt wurde ein Streifenwagen beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der 78-Jährige wird nun einem Haftrichter vorgeführt.