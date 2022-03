Intersport in Heilbronn: Verfassungsbeschwerde gegen Bundesnotbremse

Die bundeseinheitliche Notbremse sorgt für Ärger: Die Initiative "Händler helfen Händlern", an der sich auch die Sportfachhändler-Genossenschaft Intersport mit Sitz in Heilbronn beteiligt, hat Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Am Montag hat die Händler-Initiative Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt. Diese richtet sich gegen die Novelle des Infektionsschutzgesetzes. Konkret geht es um die bundeseinheitliche Notbremse. Diese regelt, dass die Öffnung von Ladengeschäften bei einer Überschreitung der Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen untersagt ist.

Gesundheit aller hat höchste Priorität

"Der Schutz des Lebens und der Gesundheit des einzelnen hat oberste Priorität. Und die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter stellen wir über jede Öffnungsabsicht – ganz egal, wie hart auch die wirtschaftliche Situation im Handel gerade ist", wird Marcus Diekmann, Initiator von "Händler helfen Händlern" und CEO von Rose Bikes in einer Mitteilung zitiert.

Mit der Verfassungsbeschwerde wolle man auf die handwerklichen und inhaltlichen Fehler im Bundesgesetz hinweisen, die in Summe zu einer Verfassungswidrigkeit führten, so Intersport-Geschäftsführer Alexander von Preen.

Unverständlich: Gartencenter auf - Baumarkt geschlossen

Die Regelung verletze das Grundrecht auf Berufsfreiheit, das Eigentumsrecht und den Gleichbehandlungsgrundsatz. Es sei zum Beispiel völlig unverständlich, warum ein Gartencenter unabhängig vom Inzidenzwert öffnen dürfe, und der danebenliegende Baumarkt schließen müsse.

Zudem könne das Bundesgesetz auch in Zukunft Einfluss auf den Handel im Umgang mit anderen Infektionskrankheiten, wie einer Influenza, haben, so Diekmann: "Wenn wir das Infektionsschutzgesetz eng auslegen, könnte uns in Zukunft jede normale Grippe wieder in den Lockdown schicken. Spätestens das zeigt, dass einige Punkte in dem Gesetz nicht zu Ende gedacht wurden."