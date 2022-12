Heilbronner Fußballverein zeigt Herz für Bedürftige

Der Fußballverein FC Union Heilbronn will Obdachlosen eine vorweihnachtliche Freude machen: Mit kostenloser Gulaschsuppe, Sachspenden und fröhlichen Tagen auf dem Fußballplatz.

Der Fußballverein FC Union Heilbronn versorgt am Freitag und Samstag in der Erbe-Arena in Heilbronn-Böckingen bedürftige Menschen aus der Region mit Essen, Getränken und warmer Kleidung. Der Verein will mit der Aktion Herz zeigen - direkt vor Ort, sagte Organisator Franz Abfalder dem SWR. Neben dem Krieg in der Ukraine gebe es auch in Heilbronn viele Menschen, die Unterstützung benötigen.

"Leute, macht doch mal die Augen auf, wenn ihr durch die Stadt lauft. Da gibt’s Obdachlose, die sind froh, wenn sie mal ein warmes Essen kriegen."

Prominente Unterstützung

Für die Charity-Aktion hat Abfalder auch prominente Mitstreiter gefunden, darunter Box-Europameister Slawa Spomer und Baumstammläufer Mamo Tapyürek. Auch Vereinsmitglieder des TSG Hoffenheim helfen bei der Essensausgabe.

"Vorbeikommen darf jeder, der möchte", sagte Abfalder im Gespräch mit dem SWR voller Vorfreude. Ganz nach dem Motto "Wer kann, der gibt - wer braucht, der nimmt" haben Essen und Getränke keinen Preis, es gibt aber Spendenboxen.

Wie kann ich helfen?

Helfen kann bei der Charity-Veranstaltung des FC Union Heilbronn jeder. Der Verein nimmt Spenden in Form von Jacken, Decken und Schlafsäcken entgegen. Am Freitag läuft die Aktion bis 18 Uhr, am Samstag ist der Verein von 12 bis 18 Uhr vor Ort. Auch Geldspenden aufs Spendenkonto können helfen.