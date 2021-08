Die vom Verein "Taubertäler Hilfsgemeinschaft" mit Sitz in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) gebaute Krankenstation auf Haiti hat ein Hilfsteam in das Erdbebengebiet in Haiti entsandt. Vereinsvorsitzender Jürgen Schmidt teilte dem SWR-Studio Heilbronn mit, dass das Team nach einer langen und schwierigen Reise gut angekommen sei und sie dort katastrophale Zustände vorfänden. Die Menschen würden nach Hilfe schreien. Sie haben das Team als einen Retter empfangen, so Schmidt weiter.