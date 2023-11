Am Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn kochen Eltern und Großeltern für mehr Abwechslung und gesünderes Essen selbst. Hoffnungen auf eine größere Mensa wurden erst einmal zerschlagen.

In einer Schule in Heilbronn schwingen Eltern und Großeltern den Kochlöffel selbst: Am Robert-Mayer-Gymnasium kocht ein Verein von ehrenamtlichen Eltern und Großeltern zwei mal pro Woche für rund 300 Schülerinnen und Schüler. Gerne würden sie an noch mehr Tagen in der Woche Essen anbieten, jedoch fehlt es an weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Dafür muss man auch nicht unbedingt kochen können.

Idee stammt aus den 90ern

Iris Mettendorf ist die Küchen- und Mensaleiterin und hat die Aktion in den 90er-Jahren ins Leben gerufen, als ihre Tochter hier noch selbst zur Schule ging. Damals wurde mehr Nachmittagsunterricht eingeführt, weshalb es den Aufruf des damaligen Rektors gab, eventuell selbst für die Kinder zu kochen, erzählt Iris Mettendorf. Sie ist ausgebildete Hauswirtschaftsleiterin, weshalb sie von anderen Eltern motiviert worden sei, die Aktion in die Hand zu nehmen und ist deshalb bis heute festangestellt als Leiterin der Mensa tätig.

Eltern und Großeletern helfen ehrenamtlich

30 bis 40 Großeltern und Eltern helfen abwechselnd ehrenamtlich mit. Die Aufgaben erstrecken sich vom Kochen über die Essensausgabe bis hin zur Buchhaltung. "Vor allen Dingen bei der Ausgabe ist es wichtig um jede helfende Hand, die mit angreift und wenn es nur darum geht, die Tablette sauber zu machen oder bei der Ausgabe zu helfen", erklärt Mettendorf. Die Mensa wird vom Förderverein des Robert-Mayer-Gymansiums finanziert.

Das Essen ist hier eigentlich ganz solide, ist auch gar nicht so teuer [...] und man wird auch immer satt, also man kann sich immer nachschöpfen, wenn man nicht genug hatte. Meine Mutter arbeitet hier auch und die geben sich auf jeden Fall viel Mühe und sind alle sehr nett.

Der Andrang ist groß: Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer werden dringend gesucht SWR

Warum bestellt die Schule nicht einfach einen Caterer?

In den meisten Schulen gebe es inzwischen einen Caterer. Das Robert-Mayer-Gymnasium ist eine der wenigen Schulen, in der die Mensa weiterhin ehrenamtlich betrieben wird. Die Schule wolle keinen Caterer, bei dem es immer gleich schmecke und es immer die gleichen Gerichte gebe, erzählt Iris Mettendorf. Sie bekomme von Bekannten mit, die einen Caterer in der Schule haben, dass sie diesen fast jährlich wechseln müssten, "weil die Kinder nach einem halben Jahr sagen: das Essen schmeckt immer gleich und ist so langweilig."

Iris Mettendorf, Leiterin der Schulmensa, kocht Essen für rund 300 Schülerinnen und Schüler SWR

Wir kochen Hausmannskost. Das heißt das Essen schmeckt nicht immer gleich [...] und wir wollen einfach ein frisches, ein gesundes und schmackhaftes Essen.

Mensa viel zu klein für Anzahl der Schüler

Das größte Problem seien die Räumlichkeiten, in der die Mensa untergebracht ist. Die ist nämlich eigentlich nur für 100 Portionen ausgelegt. Bei Betrieb muss allerdings bis zu drei Mal so viel Essen zubereitet werden. Und auch an Tischen für die Schülerinnen und Schüler mangelt es.

Wir haben eine Ausstattung für 100 Portionen und wir müssen zwischen 250 und 300 Portionen herausgeben. Auch der Essensraum mit 15 Biertischen ist nicht groß [...]. Wir arbeiten wirklich unter schwierigen Umständen.

Zu wenig Platz für die Anzahl an Schülerinnen und Schülern SWR

Die Hoffnung sei da gewesen, dass die Stadt irgendwann eine neue Mensa baut. Die Stadträte hätten das befürwortet und es stehe auch im Schulentwicklungsplan. Allerdings sei die geplante Mensa als Negativbeispiel für viel zu teures Bauen aufgezeigt und erst einmal in weite Ferne gerückt worden, erzählt Erika Denzel, Kassenwartin des Fördervereins.

Inflation lässt auch Mensapreise steigen

Wegen des enormen Anstiegs der Lebensmittelpreise mussten auch die Essenspreise in der Mensa um 50 Cent angehoben werden. 3,50 Euro kostet nun ein Hauptgericht mit Salat oder Nachtisch und mit beidem 4 Euro. Lehrerinnen und Lehrer bezahlen freiwillig 6 Euro.

Auch in anderen Schulmensen in Heilbronn, die von Caterern betrieben werden, sind die Essenspreise in den vergangenen Monaten vor allem wegen höherer Personalkosten angestiegen, sagt Anne Lepper vom Schulamt Heilbronn. Früher hätten auch in anderen Schulen einige Eltern ehrenamtlich ausgeholfen, doch da keine ehrenamtlichen Helfer mehr gefunden werden, müssen Mensamitarbeitende fest angestellt werden. 50 bis 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler würden inzwischen regelmäßig in die Schulmensen in Heilbronn gehen.