Heilbronner Stadtbahnen von Warnstreik betroffen

per Mail teilen

Die Gewerkschaft ver.di ruft erneut zum Warnstreik im öffentlichen Dienst auf. In Heilbronn werden deshalb am Mittwoch Ausfälle der Stadtbahnen erwartet.

Die Gewerkschaft ver.di hat für Mittwoch und Donnerstag weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Am Mittwoch erwartet der Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr (HNV) nur einzelne Ausfälle der Stadtbahnen. Betroffen sind die Linien S4, S41 und S42.

Massive Auswirkungen des Warnstreiks am Donnerstag erwartet

Am Donnerstag erwarten die Nahverkehrsbetreiber deutlich größere Auswirkungen auf den Bus- und Bahnverkehr in Heilbronn. Der HNV geht davon aus, dass dann weder Stadtbahnen noch HNV-Busse durch Heilbronn rollen. Lediglich regionale Busse von anderen Betreibern sollen fahren.

Keine Kinder in den Kitas: Am Donnerstag werden wieder die Kitas bestreikt (Symbolbild) SWR

Viele Kitas erneut geschlossen wegen des Warnstreiks

Neben dem Nahverkehr sollen am Donnerstag auch wieder viele städtische Einrichtungen bestreikt werden. Die Stadt Heilbronn teilt mit, dass dann die Kfz-Zulassungsstelle, das Bürgeramt und das Bürgeramt Biberach geschlossen bleiben.

Zudem werden Kitas bestreikt. Ähnliche Einschränkungen sind auch in anderen Gemeinden zu erwarten. So sind in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ebenfalls Kita-Schließungen angekündigt.